«Спартак» не договорился с защитником сборной России Федором Кудряшовым

«Мы интересовались Кудряшовым в качестве опции на левый фланг обороны, где у нас есть определенный дефицит. Федор уже достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывается в нашу философию по комплектованию команды.

Но с учетом этого опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы были готовы сделать исключение, но не договорились по условиям», – цитирует гендиректора «Спартака» Томаса Цорна Sports.ru.

Кудряшов последний сезон провел в турецком «Истанбуле», с которым взял серебро чемпионата страны.

Сейчас 32-летний Федор свободный агент, на него также претендует «Зенит».

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