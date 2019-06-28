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Легенда «Рубина», покоритель «Барселоны» и автор золотого сэйва «Зенита» Домингес завершил карьеру
Алехандро завязал почти в 40 лет.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес завершил карьеру в 38 лет.
«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени семье. Я много думал об этом. В том году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не случилось. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что уже пора», – сказал Домингес.
- Домингес выиграл в «Зените» чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
- В «Рубине» Алехандро также выиграл чемпионат России и поучаствовал в великой победе над «Барселоной» на «Камп Ноу».
- Домингес начал карьеру в аргентинском «Кильмесе». Затем играл за «Ривер Плейт», «Рубин», «Зенит», «Валенсию», «Райо Вальекано» и «Олимпиакос».
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