Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес завершил карьеру в 38 лет.

«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени семье. Я много думал об этом. В том году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не случилось. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что уже пора», – сказал Домингес.

Домингес выиграл в «Зените» чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

В «Рубине» Алехандро также выиграл чемпионат России и поучаствовал в великой победе над «Барселоной» на «Камп Ноу».

Домингес начал карьеру в аргентинском «Кильмесе». Затем играл за «Ривер Плейт», «Рубин», «Зенит», «Валенсию», «Райо Вальекано» и «Олимпиакос».

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