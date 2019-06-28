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Адвокат Кокорина: «У Саши болит нога, скопилась жидкость в коленном суставе»
Хотя бы есть возможность тренироваться.
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии футболиста.
«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. Обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают: если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже.
Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку. Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – цитирует Стукалову RT.
- Кокорин перенес операцию на крестообразной связке колена весной 2018 года.
- Сейчас он вместе с Павлом Мамаевым ожидает этапирования из Москвы в колонию.
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