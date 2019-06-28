Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков продолжает заочно воевать с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

Глушаков поставил лайк комментарию одного из болельщиков: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом [Марко Трабукки – прим. Eurosport]».

Глушаков уже ставил лайк посту с критикой Карреры осенью 2018-го. Тогда Массимо отправил Глушаков в дубль, но через месяц был уволен из команды.

Болельщики не простили Денису слив тренера, на протяжении остатка сезона устраивая акции против полузащитника.

В июне 2019-го Глушаков расторг контракт с красно-белыми.

Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов

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