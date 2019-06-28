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Комбаров: «Моя новая команда – «Крылья Советов»

Комбаров: «Моя новая команда – «Крылья Советов»
Eurosport

2 ч. назад

Усиление левого крыла «Крыльев».

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров продолжит карьеру в Самаре.

«Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата», – написал Комбаров в инстаграме.

  • С 2010 по 2019 год Комбаров выступал за «Спартак». Всего Дмитрий провел в красно-белой футболке 274 матча.
  • В 2017 году Комбаров и «Спартак» стали чемпионами России.
  • В июне москвичи расторгли контракт с 32-летним защитником.

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