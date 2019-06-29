Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков присоединился к «Ахмату».

Стороны подписали контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. В ближайшее время Глушаков присоединится к новой команде, которая проводит сбор в Австрии до 10 июля.

«Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» – написано в твиттере клуба.

Со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

Ранее в медиа оказались аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на Глушакова, угрожает жене связями с чехами (чеченцами), министром иностранных дел Лавровым и серьезными людьми.

Уткин: «Вы вообще помните, как Глушаков угрожал матери своих дочек чеченцами?»

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