Глушаков перешел в «Ахмат» и сфотографировался с Кадыровым
Будет с чехами разговаривать, как и обещал.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков присоединился к «Ахмату».
Стороны подписали контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. В ближайшее время Глушаков присоединится к новой команде, которая проводит сбор в Австрии до 10 июля.
«Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» – написано в твиттере клуба.
- Со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
- Ранее в медиа оказались аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на Глушакова, угрожает жене связями с чехами (чеченцами), министром иностранных дел Лавровым и серьезными людьми.
Уткин: «Вы вообще помните, как Глушаков угрожал матери своих дочек чеченцами?»
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