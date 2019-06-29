Валерий Карпин записал джингл для автоответчика в колл-центре «Ростова».

Чтобы услышать голос Валерия, достаточно набрать номер 88002341930.

«Але, епта! Это я, Валерий Карпин. Вы дозвонились в колл-центр ФК «Ростов», где вам ответят на все ваши вопросы. Дождитесь ответа оператора и не кладите трубку» – вещает коуч.

Это уже не первый раз, когда «Ростов» использует мем Карпина «епта»: тем же междометием Валерий приглашал болельщиков на матч против ЦСКА.

«Ростов» завершил сезон-2018/19 на девятой строчке, набрав 41 балл в 30 матчах.

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