Александр Дюков в роли президента РФС закатил революцию. Сначала изменил календарь чемпионата России: раньше он составлялся по таблице Бергера, а теперь за него отвечает специальный алгоритм, разработанный в Высшей школе экономики. Затем Дюков переключился на лимит – вместо традиционного ограничения легионеров на поле, теперь блок стоит на количество иностранцев в заявке (8+17). Далее пошли слухи о расширении чемпионата России.

Болельщики недоумевали – зачем добавлять еще две команды, если лидеры ФНЛ нередко отказываются от игры в Премьер-лиге из-за нулевых бюджетов? Оказалось, на ФНЛ никто и не смотрит – чемпионат хотят подпитать за счет клубов из Белоруссии, Казахстана и Армении.

Евгений Гинер, ЦСКАGetty Images

«Допускаю, что в будущем в наш чемпионат примут клубы из-за рубежа. Вы бы спросили, и Дюков сказал бы, что у нас есть желание белорусский клуб пригласить. Или казахский, армянский. По типу английской Премьер-лиги. Есть Великобритания. Это отдельные страны, но они играют в одном турнире. Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнется непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский «Арарат», хороший, серьезный клуб. Тот же «Кайрат», «Астана». Где есть частные хозяева, не какие-то бюджетные силы подтягивать», – сказал Евгений Гинер в интервью «СЭ».

Для Гинера это стало возвращением к идее объединенного чемпионата пятилетней давности, которую он вынашивал как раз с Дюковым. Но из-за войны в ДНР хозяин ЦСКА переключился на другие рынки – Армению, Казахстан и Белоруссию. Цель Гинера понятна – новые рынки принесут новых рекламодателей и болельщиков. Для жестко сбалансированной экономики ЦСКА это очень необходимо.

Как пример Гинер приводит «Кардифф» в АПЛ, но это некорректный пример. Во-первых, Уэльс – часть Великобритании, а во-вторых «Кардифф» выступает в чемпионатах Англии намного дольше, чем существует относительная самостоятельность королевства. Пример «Монако» тоже не подходит – княжество слишком мало. А президент ЦСКА фактически предлагает аннексировать клубы из соседних государств с собственной экосистемой.

Леонид Федун, «Спартак»From Official Website

Но 15 из 16 клубов РПЛ за расширение за счет соседних государств. Против только Леонид Федун, который предлагает обратный шаг – сокращение РПЛ до 12 команд и розыгрыша турнира в четыре круга. Оба варианта служат похожим целям – увеличение смотрибельности, зрительского интереса и экономической привлекательности. Федун и Гинер предлагают сократить процент бюджетных клубов, живущих на налоги граждан, но разными путями: босс ЦСКА хочет добавить больше частных команд, а хозяин «Спартака» – убрать бюджетников.

Но в ближайшее время у Гинера вряд ли получится революция. На пути к расширению РПЛ придется договариваться не только с УЕФА, но и с соседними федерациями, а финансовая выгода от расширения пока лишь на бумаге.

«Было плохо, стало хуже». Тренеры и боссы РПЛ – о новом лимите на легионеров

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