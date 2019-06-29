Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин перешел в «Рубин» и подписал с клубом 4-летний контракт.

Казанцы сделали ролик по случаю перехода, где Сутормин зачитывает комментарии по поводу состава «Рубина», после чего говорит: «ФНЛ? Это мы еще посмотрим».

Следом «Рубин» объявил о трансфере еще одного игрока «Оренбурга» – хорватского защитника Сильвие Бегича. Соглашение рассчитано также на четыре года.

Ранее сообщалось о переходе Сутормина в «Зенит». Якобы ему предлагался контракт на 5 лет с годовым окладом в 500 тысяч евро.

Сутормин в чемпионате России-2018/19 забил восемь мячей в 29 матчах.

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