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Адвокат жены Глушакова: Денис будет перечислять треть заработка в «Ахмате» в качестве алиментов»
А разбирательство со «Спартаком» еще продолжается.
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как Денис Глушаков будет выплачивать алименты после заключения контракта с «Ахматом».
«Даже и не знал, что Глушаков теперь в «Ахмате», спасибо, что сообщили. Что касается алиментов – все очень просто: есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в «Ахмат», но нам еще нужно разобраться со «Спартаком».
Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом. Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» – по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов», – цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».
- Дарья и Денис Глушаковы развелись в феврале 2019 года.
- По суду футболист будет выплачивать алименты в размере трети дохода, а также ежемесячно обязан переводить бывшей супруге 100 тысяч рублей до трехлетия их младшей дочери.
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