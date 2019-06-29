Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как Денис Глушаков будет выплачивать алименты после заключения контракта с «Ахматом».

«Даже и не знал, что Глушаков теперь в «Ахмате», спасибо, что сообщили. Что касается алиментов – все очень просто: есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в «Ахмат», но нам еще нужно разобраться со «Спартаком».

Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом. Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» – по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов», – цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».

Дарья и Денис Глушаковы развелись в феврале 2019 года.

По суду футболист будет выплачивать алименты в размере трети дохода, а также ежемесячно обязан переводить бывшей супруге 100 тысяч рублей до трехлетия их младшей дочери.

Глушаков перешел в «Ахмат» и сфотографировался с Кадыровым

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