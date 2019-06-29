Защитник хорватского «Славена» Звонимир Шарлия продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Об этом объявил официальный сайт «Славена», не уточнив подробностей сделки по 22-летнему футболисту.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА арендует футболиста за 150 тысяч евро с правом последующего выкупа за 750 тысяч.

В чемпионате Хорватии-2018/19 Шарлия провел за «Славен» 31 игру.

За ЦСКА уже выступают хорваты Никола Влашич и Кристиян Бистрович.

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