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Зобнин: «Кем усилиться «Спартаку»? Месси, Роналду и Салахом»
Задачка для Томаса Цорна.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение о трансферной политике клуба.
«К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов», – цитирует Зобнина Sports.ru.
- Пока «Спартак» купил только форварда «Ромы» Эсекиэля Понсе.
- Зато из команды ушли Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и на 99% Сальваторе Боккетти.
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