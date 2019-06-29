Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение о трансферной политике клуба.

«К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов», – цитирует Зобнина Sports.ru.

Пока «Спартак» купил только форварда «Ромы» Эсекиэля Понсе.

Зато из команды ушли Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и на 99% Сальваторе Боккетти.

«Спартак» купил форварда «Ромы» и избавился от капитана. Кого еще ждет Кононов

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