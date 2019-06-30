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«Тара, будем скучать!» Тарасов ушел из «Локомотива» после девяти сезонов в клубе

«Тара, будем скучать!» Тарасов ушел из «Локомотива» после девяти сезонов в клубе
Артем Мазилкин

1 час назад

Бывший капитан «железнодорожников» может перейти в «Сочи» или «Крылья Советов».

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Тарасов ушел из клуба.

Твиттер «железнодорожников» трогательно попрощался с 32-летним полузащитником, у которого истек контракт. «Твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо», – говорится в посте «Локо». Бывший клуб обещает скучать и благодарит за все.

  • Тарасов перешел в «Локомотив» в 2010 году из «Москвы».
  • С «железнодорожниками» Дмитрий три раза выиграл Кубок России, а также завоевал титул чемпиона России в сезоне-2017/18.
  • На Тарасова претендуют «Крылья Советов» и «Сочи».

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