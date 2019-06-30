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Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке в «Ахмате»

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке в «Ахмате»
Eurosport

29 мин. назад

Еще один талант гения.

Новый игрок «Ахмата» Денис Глушаков присоединился к клубу на сборе в Австрии.

На первой тренировке бывшего игрока «Спартака» была крутая атмосфера, и Глушаков даже изобразил лезгинку. Огонь начинается с 58-й секунды.

  • Стороны подписали контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
  • Со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
  • Ранее в открытом доступе оказались аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на Глушакова, угрожает жене связями с чехами (чеченцами), министром иностранных дел Лавровым и серьезными людьми.

Уткин: «Вы вообще помните, как Глушаков угрожал матери своих дочек чеченцами?»

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