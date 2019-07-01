Новичок «Краснодара» Юнес Намли рассказал о том, как он относится к религии.

– Что для вас значит ислам?

– Это крайне важно. Мои родители мусульмане и воспитывали меня соответствующе. Я слушал, но не понимал до конца. Когда рос и стал жить отдельно, заново пришел к вере и осознал ее по-настоящему. Молюсь пять раз в день, как положено. Ислам направляет меня, объясняет, что правильно, что нет.

Так я полностью отказался от алкоголя и вообще вечеринок. И Рамадан соблюдаю. Первые пару дней пост тяжело совмещать с тренировками. Тот, кто скажет, что у него наоборот, солжет. Не позавтракав, я теряю энергию, а ведь поесть можно только с заходом солнца. Ничего, меньше недели, и я привыкаю.

– Вокруг ислама много предрассудков. В Европе трудно быть мусульманином?

– Иногда ощущаю это на себе. Это как с расизмом. Мы живем в 2019-м, а вокруг до сих пор встречаются расисты – ну как это вообще? Смотрите: если бы все мусульмане были психами, как говорят в медиа, все давно были бы мертвы. Нет? Ведь их же так много, а они такие дикие!

Коран учит: если убил одного – значит, убил все человечество. Ты всегда должен делать благие вещи и проповедовать добро. Безумцы есть во всех странах. Я читаю новости, они убивают меня. Жутко, что подобное происходит. Но поверьте, это не про настоящий ислам, – заявил Намли в интервью Sport24.

Юнес стал игроком «Краснодара» в мае этого года, перейдя из голландского «ПЕК Зволле».

Намли 25 лет, он – датчанин с марокканскими корнями, родившийся в Копенгагене.

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