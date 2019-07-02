Кто такой Дуглас Сантос?

Бразильский левый защитник «Гамбурга», который играет в Германии с 2016 года. В 2018-м «Гамбург» вылетел во вторую лигу, но Сантоса трудно в этом обвинить. Бразилец – лидер команды по куче показателей: в сезоне-2018/19 он чаще других партнеров делал ассисты (7 за сезон), совершал отборы (в среднем 3 за матч), выдавал обостряющие передачи (2,6 за матч), по игровому времени в сезоне он второй в команде.

А еще Transfermarkt.de оценивает его как самого дорогого в «Гамбурге». Всего за три года в клубе у него 88 матчей, 3 гола и 9 результативных передач.

Дуглас СантосGetty Images

Сколько он стоит?

Последняя информация из гамбургских газет Hamburger Morgenpost и Hamburger Abendblatt – «Гамбург» и «Зенит» договорились о сделке на 15 миллионов евро. Из них 3 миллиона пойдут бонусами. Зарплата Дугласа в России удвоится примерно до 3 млн евро в год.

Как сообщают в Германии, «Зенит» уже интересовался Сантосом прошлым летом и предлагал «Гамбургу» 10 млн евро. Спустя год сделка для «Зенита» по-прежнему выгодна, хотя Сантос и вырос в цене. У немецких команд ганзеаты запрашивали 25 миллионов за трансфер – питерцы получили хорошую скидку. Сантосу 25 лет, он прогрессирует, и игра на более высоком уровне точно повысит его стоимость – затраты окупятся.

Сантосом серьезно интересовались «Байер», «Хоффенхайм» и «Шальке», но последние два клуба бразильцу не подошли, потому что не играют в еврокубках. С «Байером» ситуация сложнее – в Леверкузене пожаловались, что услуги футболиста клубу предложили сразу несколько разных агентов (как немецких, так и бразильских). В итоге «Байер» испугался путаницы с выплатами и комиссионными и купил у «Аякса» более бюджетного Дэйли Синкгравена за 5 млн евро.

Какой Сантос футболист?

Сантос – защитник, который обожает атаковать. В интервью Mopo.de он признался, что в детстве во дворе играл нападающего, как и любой уважающий себя бразилец. Но очень вовремя перепрофилировался: «Когда я пришел на просмотр в «Наутико» в 17 лет, нас спросили, кто хочет играть в полузащите. Подняли руки 50 человек. Когда спросили про крайних защитников – подняли двое. Это было спонтанное решение, но как оказалось – верное. Через месяц меня взяли в профессиональную команду».

Дуглас действительно классно поддерживает атаки по флангу и играет разнообразнее, чем Эльмир Набиуллин. Он здорово открывается под пас и умеет грамотно смещаться в среднюю зону. Это качество особенно использовал последний тренер «Гамбурга» Ханнес Вольф: во время позиционных атак Дуглас не только улетал в банальный прорыв по флангу, но и умно уходил в центр поля. Из этой зоны он выдавал обостряющие передачи в штрафную – вот почему он лидер команды по этому показателю, которым защитники обычно не выделяются.

У Сантоса хорошие цифры и по отборам, но до Филиппа Лама ему далеко. WhoScored насчитали, что из четырех обводок Сантос пропускает мимо себя только одну, а это далеко не лучшая характеристика для крайних защитников. Даже во второй лиге Германии есть более бескомпромиссные разрушители.

А еще Дуги был ответственным в «Гамбурге» за стандарты – подавал штрафные и угловые, реже – бил прямым ударом. Левая у Сантоса поставлена шикарно, он опасно прикладывается издали и даже любит закручивать мяч с острого угла под перекладину: «Однажды я забил такой гол в 2013 году с левой в правый дальний угол. Хочу повторить его еще раз».

У Сантоса есть достижения?

В Бразилии Сантос запомнился перфомансами в «Атлетико Минейро» – с ними он выиграл кубок страны, чемпионат штата и попал в символическую сборную Серии А. Молодой защитник высоко котировался тренером сборной Дунгой, поэтому в 2016 году дебютировал за «селесао» и поехал на Кубок Америки. Но товарищеский матч против Панамы так и остался единственным – партнерами Сантоса в той игре были Алиссон, Коутиньо, Халк и Кака.

Зато в том же году Дуглас выиграл Олимпиаду в Рио. Сразу после турнира его пригласили в «Гамбург», а над переездом Сантоса в Германию работал босс ганзеатов Дитмар Байерсдофер, который тоже близок «Зениту» – с 2012 по 2014 год он работал спортивным директором петербуржцев.

Сантос долго адаптировался к Европе – первая попытка провалилась, и в 2013 году он не закрепился ни в «Гранаде», ни в «Удинезе». В Германии тоже пошло не сразу, но Дуги выиграл конкуренцию за место в основе, а с каждым сезоном чувствовал себя увереннее. Да, «Гамбург» вылетел во второй дивизион, но трансферная цена бразильца продолжает расти до сих пор.

Дуглас Сантос (на Олимпиаде в Рио)Getty Images

У бразильцев часто проблемы с характером. Сантос такой же?

Нет, у парня правильный менталитет. Во-первых, он очень скромный для типичного бразильца. Когда тренер «Наутико» пригласил Сантоса на испытательную тренировку, ему хватило 15 минут, чтобы оценить талант парня. Но Дуглас подумал, что коуч моментально в нем разочаровался: «Я хотел скорее добраться до раздевалки и исчезнуть. Но тренер крикнул «Нет, Дуги, все в порядке. Ты нам подходишь».

Во-вторых, он предельно лояльный и благодарный. «Гамбург» вылетел из Бундеслиги в прошлом году, и у Сантоса были варианты покинуть клуб – предложения делали «Зенит», ПСВ и пара команды высшего дивизиона. «Гамбург» попросил бразильца помочь с возвращением в Бундеслигу, он согласился и выдал лучший сезон в карьере. Правда, этого оказалось недостаточно для камбэка в высший дивизион.

После проваленной задачи Сантос вышел к журналистам и сказал: «Со своей стороны я сделал все, чтобы клуб выступил как можно лучше». И Дугласа поддержали болельщики – он слишком талантлив, чтобы зависать на уровне второй лиги больше года. Один из самых заплюсованных комментариев под новостью о трансфере Сантоса в «Зенит» выглядит так: «Все логично. Петербург красивее, чем Гамбург. Стадион «Зенита» красивее, чем наш «Фолькспаркштадион». А русские девушки красивее, чем наши оленихи».

Даже после возвращения из отпуска Сантос продолжил тренировки с командой и вышел на поле в предсезонной игре «Гамбурга» – к контракту он относится с уважением. Но и не скрывает амбиций: «Моя мечта играть в Лиге чемпионов. Соревноваться с лучшими – высшее достижение для каждого игрока. К тому же, из второй лиги сложнее попасть в сборную, где мои конкуренты – Алекс Теллес, Алекс Сандро и Филипе Луис».

Дуглас Сантос («Гамбург»)Getty Images

В-третьих, есть показательная история о характере Дуги. Сантос играл в «Гамбурге» вместе с другом и кумом – бразильцем Уоласом, который считался даже более перспективным. Но когда у команды начались проблемы, и она столкнулась с возможностью вылета, Уолас разругался с тренером, плюнул на тренировки и в итоге был отчислен. Сантос наоборот упорно тренировался и стал лидером лучшего отрезка сезона вместе с командой.

В-четвертых, Сантос чрезвычайно примерный христианин. Его любимая книга – Библия, он практически в каждом интервью упоминает Бога и рассказывает о молитвах. Дуги благодарен высшим силам за здоровье, возможность играть футбол и зарабатывать этим на жизнь. Тут он видит дополнительный стимул выкладываться на тренировках, чтобы не загубить талант и не разочаровать всевышнего.

В-пятых, Сантос понимает, где бы он оказался, если не футбол. «Я мог продолжить дело отца и стать водителем автобуса. Я вырос в небогатой семье, но, к счастью, нам хватало на жизнь и всегда было что есть. Отец даже давал мне карманные деньги, но я всегда хотел зарабатывать сам. Теперь уже я могу помогать родителям». Сантос хочет лучших условий для семьи, и это мотивирует развиваться мощнее.

Что еще нужно знать о Сантосе

Сантос вырос в городе Жуан-Песоа и любит тусить дома: «Мы устраиваем барбекю и играем с друзьями в футволей, иногда так долго, что жена начинает переживать». Еще Дуглас увлекается серфингом.

В Гамбурге он привык к шуткам про плохую погоду и суровый климат – в Петербурге его ждет то же самое: «Погода не проблема, когда на кону моя карьера».

Любимый актер – Тони Рамос, звезда бразильских мыльных опер. Помимо родных сериалов, Сантос любит латиноамериканские комедии и фанатеет от «Нарко» на Netflix.

Любимый игрок – Роналдиньо. «Я учился у него технике и прихватил несколько трюков, самый топовый – Педалада, обманное движение ногой вокруг мяча».

Любимые клубы – «Барселона», «Реал» и «ПСЖ». «В детстве я смотрел много матчей этих команд».

Жену Дугласа Сантоса зовут Кристиана Луиза, и сейчас она беременна. «Она умеет готовить Фейжоаду – это делает ее еще лучше», – радуется бразилец.

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