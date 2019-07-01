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«Зенит» объявил об уходе Маркизио

«Зенит» объявил об уходе Маркизио
Eurosport

1 час назад

С одним из самых странных трансферов покончено.

Петербургский «Зенит» досрочно расторг контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

На официальном сайте клуб поблагодарил 33-летнего футболиста за время, проведенное в Петербурге, и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

  • В составе «Зенита» Маркизио провел 15 матчей и стал автором двух голов. С клубом он выиграл чемпионат России-2018/19.
  • Клаудио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в статусе свободного агента.

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