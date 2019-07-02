Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов предложил провести матч звезд Российской Премьер-лиги на снегу.

«Мы любим похихикать насчет того, что чемпионат России постоянно залезает в зиму, из-за чего наши команды играют на тяжелых полях. Так давайте сделаем из этого маркетинговый ход, на который обратит внимание нефутбольная аудитория! Матч звезд РПЛ на стадионе, покрытом снегом. Футбольная «зимняя классика». Видео этой игры разойдется по всему миру! Все увидят, что мы умеем креативно подходить к продукту, который производим. Представьте, какой будет реакция, допустим, у теплолюбивых хорватских болельщиков, когда они увидят Влашича, засыпанного снегом и играющего в футбол в таких условиях?

Зимний футбол – это наша фишка. Можно, кстати, вспомнить традиции нашего хоккея с мячом, где, несмотря на мороз и снег, собираются полные трибуны. Такую «зимнюю классику» можно будет неплохо продать», – написал Иванов в авторской колонке на «Спорт-Экспрессе».

Иванов работал в «Динамо» с 2006-го по 2009 год.

Сейчас пост генерального директора бело-голубых занимает Андрей Милькин.

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