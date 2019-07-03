Кокорина перевезли из СИЗО в клинику. Он пройдет курс реабилитации из-за травмы колена

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, содержащийся в московском СИЗО, начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров столицы. Футболист страдает от травмы колена.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она отказалась назвать клинику, в которой лечится Кокорин, и заявила, что ей неизвестен срок курса. Информацию по состоянию форварда обмундсмен будет запрашивать раз в неделю.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится [реабилитация], я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», – сказала Потяева.

За участие в двух драках 28-летний Кокорин и его младший брат Кирилл получили по полтора года колонии общего режима, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и другу футболистов Александру Протасовицкому дали 1 год и 5 месяцев.

Все четверо будут отбывать остаток наказания в одной колонии.

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