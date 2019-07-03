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«Спартак» официально подтвердил возвращение полосы
Возвращение легенды.
Московский «Спартак» официально представил новую игровую форму на сезон-2019/20.
Домашний комплект – красная футболка с белой полосой, белые шорты и красные гетры. Гостевой – белая футболка с красной полосой, красные шорты и белые гетры. Технический спонсор клуба Nike.
- Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19.
- В последнем туре красно-белые упустил прямую путевку в Лигу Европы и теперь будут пробираться в групповой раунд через квалификацию.
Гендиректор «Спартака»: «Цели на новый сезон – выход в ЛЧ и четвертьфинал ЛЕ»
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