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Sport24: Фернандо может перейти в «Шанхай Шеньхуа», китайцы готовы потратить от 15 до 30 млн евро

Sport24: Фернандо может перейти в «Шанхай Шеньхуа», китайцы готовы потратить от 15 до 30 млн евро
Eurosport

23 мин. назад

Из Азии пришло весьма щедрое предложение.

Полузащитник «Спартака» Фернандо может переехать в китайский чемпионат.

27-летнего бразильца хочет видеть в своих рядах «Шанхай Шеньхуа». Китайский клуб хочет уложиться в 15 млн евро, но готов раскошелиться аж на 30 миллионов, сообщает Sport24.

  • Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
  • В 2017 году он с московским клубом стал чемпионом России.
  • Контракт Фернандо рассчитан до 2021 года.

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