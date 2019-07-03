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Sport24: Фернандо может перейти в «Шанхай Шеньхуа», китайцы готовы потратить от 15 до 30 млн евро
Из Азии пришло весьма щедрое предложение.
Полузащитник «Спартака» Фернандо может переехать в китайский чемпионат.
27-летнего бразильца хочет видеть в своих рядах «Шанхай Шеньхуа». Китайский клуб хочет уложиться в 15 млн евро, но готов раскошелиться аж на 30 миллионов, сообщает Sport24.
- Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
- В 2017 году он с московским клубом стал чемпионом России.
- Контракт Фернандо рассчитан до 2021 года.
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