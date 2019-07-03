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УЕФА запретил Мусаеву находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в ЛЧ
Все из-за отсутствия лицензии категории Pro.
Дисциплинарный комитет УЕФА запретил старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в течение года присутствовать на тренерской скамейке. Об этом сообщает «РТ на русском».
Данное решение связано с тем, что Мусаев с апреля прошлого года руководит «Краснодаром», не имея на это профессиональных оснований – а именно тренерской лицензии категории Pro. Формально Мусаев считается старшим тренером, а в качестве главного в заявку «быков» внесен Олег Фоменко.
- В сезоне-2019/20 «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов, «быки» начнут свой путь в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.
- Мусаев будет наблюдать за матчами своей команды с трибуны.
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