Дисциплинарный комитет УЕФА запретил старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в течение года присутствовать на тренерской скамейке. Об этом сообщает «РТ на русском».

Данное решение связано с тем, что Мусаев с апреля прошлого года руководит «Краснодаром», не имея на это профессиональных оснований – а именно тренерской лицензии категории Pro. Формально Мусаев считается старшим тренером, а в качестве главного в заявку «быков» внесен Олег Фоменко.

В сезоне-2019/20 «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов, «быки» начнут свой путь в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.

Мусаев будет наблюдать за матчами своей команды с трибуны.

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