Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам источника, теперь Андрей будет тратить 1/8 месячного заработка (около 340 тысяч рублей) на содержание дочери Есении – и еще 64 тыс. на содержание экс-супруги.

Аршавин и Казьмина вступили в брак в сентябре 2016 года. Дочь Есения родилась у пары чуть позже – 11 февраля 2017-го.

В начале 2019 года Казьмина сообщила, что рассталась с Андреем из-за его многочисленных измен.

Дочь Аршавина не берут в детсады, потому что Андрей не прописывает ее в квартире

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