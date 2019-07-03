Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как он относится к алкоголю.

– Вы сказали про напитки. Какие пьете?

– Хороший виски или водку. В целом люблю только хорошие напитки. По рюмке почему не выпить? С удовольствием, когда есть выходной. Или когда работа закончилась.

– Всегда было интересно, как вы покупаете алкоголь. То есть стоит тренер Семин и пробивает на кассе бутылку водки?

– Иной раз сам делаю, да. В Москве есть несколько винных магазинов, где меня знают, скидки дают. Звонят, когда появляются хорошие напитки. Я верю, что бутылка не будет подделкой.

– Смогли бы купить алкоголь за 500 рублей?

– Нет. Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит большую цену. Другого меня не заставишь выпить, – заявил Семин в интервью Sports.ru.

В прошедшем сезоне РПЛ «Локо» занял вторую строчку и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Всего Семин трижды приводил железнодорожников к званию чемпионов России.

Семин сделал из «Локомотива» лучшую команду России. Она выигрывает трофеи каждый год

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