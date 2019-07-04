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«Зенит» купил Дугласа Сантоса

«Зенит» купил Дугласа Сантоса
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Первый новичок чемпионов России в летнее трансферное окно.

«Зенит» объявил о подписании контракта с 25-летним бразильским защитником Дугласом Сантосом.

О трансфере игрока сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Бразилец подписал контракт на пять лет.

По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Сантоса 12 млн евро. Еще 3 млн «Гамбург» получит в качестве бонусов. Зарплата бразильца составит около 3 млн евро в год.

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