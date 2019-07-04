Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Екатерина Кейру прокомментировала старт судебных заседаний по делу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.

«Со стороны представителей Ивана прозвучало сегодня, какая я героическая женщина, зачем я это делаю. Намек на то, что пора прекращать бороться за себя, это было не очень приятное ощущение. Я продолжу бороться за жизнь, которую я строила, за будущее моего ребенка. Я была хорошей женой, не спрятала ни рубля от мужа, вела честную жизнь по отношению к нему. У нас есть доказательства на каждый шаг, который он совершил нечестно по отношению ко мне.

Когда он находился не в России, с его счета снимались миллионы. Кто это делал, если у меня не было доверенности на его счета? Надеюсь, это все будет учитываться. У меня в любой момент в ближайшее время могут начаться роды. Иван пока не выходит на связь, чтобы помочь мне в этом. Надеюсь, суд этот вопрос разрешит, потому что для меня это важно.

Хотела бы, чтобы Иван присутствовал на родах? Это личный вопрос. Как все будет проходить, я решу с акушерами и врачами. Сейчас я все делаю по закону, ребенок будет рожден в браке. Дальше я буду все решать с Иваном сама и лично. Иван посчитал, что он может взять и одним махом все забрать. Это неуважение к той жизни, которую он прожил. Я рассчитывала, что он спросит о ребенке, о том, что для него нужно. Это отражение внутренних качеств человека», – цитирует Кейру «Чемпионат».

Кейру подала на Новосельцева в суд, наняв в качестве адвоката Екатерину Гордон.

Кейру – бывшая баскетболистка сборной России.

Жена Новосельцева: «Иван болел против сборной России на ЧМ-2018»

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