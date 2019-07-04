Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов недоволен местными болельщиками, которые поддерживают столичные команды.

«Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведет детей, жену. Они идут в шарфах «Спартака», ЦСКА. И он такой гордый, такой мощный. Детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то, нахрен, «Спартак», ну смешно.

Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их?» А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики», – сказал Газизов.

«Уфа» в чемпионате России-2018/19 заняла 14-е место и осталась в РПЛ после победы в стыковых матчах.

ЦСКА и «Спартак» по итогам чемпионата вышли в Лигу Европы, заняв четвертое и пятое места.

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