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«Зенит» представил новую форму, которая тоже сделана из бутылок
Мода на экологичность захватила русские топ-клубы.
Действующий чемпион России «Зенит» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20.
Палитра домашнего комплекта формы вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита». Гостевая форма выполнена в белом цвете с синей и голубой полосой на рукаве.
- Как и у «Спартака» форма сделана из переработанного полиэстера – для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок.
- Производством формы сине-бело-голубых занимается Nike.
«Спартак» официально подтвердил возвращение полосы
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