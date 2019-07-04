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«Зенит» представил новую форму, которая тоже сделана из бутылок

«Зенит» представил новую форму, которая тоже сделана из бутылок
Eurosport

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Мода на экологичность захватила русские топ-клубы.

Действующий чемпион России «Зенит» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20.

Палитра домашнего комплекта формы вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита». Гостевая форма выполнена в белом цвете с синей и голубой полосой на рукаве.

  • Как и у «Спартака» форма сделана из переработанного полиэстера – для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок.
  • Производством формы сине-бело-голубых занимается Nike.

«Спартак» официально подтвердил возвращение полосы

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