Завтра, 5 июля, «Краснодар-2» и венгерский «Халадаш» проведут товарищеский матч. На эту игру никто бы не обратил внимания, если бы не пост украинского полузащитника «Халадаша» Юрия Габовды, который он опубликовал в инстасториз.

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине!» – написал Габовда. Позже запись была удалена.

Позже Юрий заявил, что его страничку взломали: «Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали». Сейчас профиль Габовды в инстаграме закрыт.

«Халадаш» осудил Габовду и отстранил от участия в игре с «Краснодаром-2». «Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – приводит слова пресс-службы венгерского клуба Sport24.

На Украине Габовда выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух».

«Краснодар-2» – фарм-клуб «Краснодара», выступающий в ФНЛ.

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