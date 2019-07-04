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«Как минимум одна москальская рожа ляжет». Украинский игрок – о матче с «Краснодаром»
Вряд ли парня поймут даже его соотечественники.
Завтра, 5 июля, «Краснодар-2» и венгерский «Халадаш» проведут товарищеский матч. На эту игру никто бы не обратил внимания, если бы не пост украинского полузащитника «Халадаша» Юрия Габовды, который он опубликовал в инстасториз.
«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине!» – написал Габовда. Позже запись была удалена.
Позже Юрий заявил, что его страничку взломали: «Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали». Сейчас профиль Габовды в инстаграме закрыт.
«Халадаш» осудил Габовду и отстранил от участия в игре с «Краснодаром-2». «Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – приводит слова пресс-службы венгерского клуба Sport24.
- На Украине Габовда выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух».
- «Краснодар-2» – фарм-клуб «Краснодара», выступающий в ФНЛ.
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