В сети появился трейлер биографического фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Картина расскажет историю знаменитого голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. В фильме покажут становление спортсмена, его ошибку на ЧМ-1962 в Чили, стоившую ему места в команде, а также триумфальное возвращение.

Главную роль в фильме сыграл молодой актер Александр Фокин. Также в картине снялись Алексей Гуськов, Юлия Хлынина, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов и Виталий Хаев. Режиссером картины стал Василий Чигинский, снявший «Морской патруль 2» и «Первый после Бога».

Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец, известный по ленте «Гагарин. Первый в космосе».

Яшин 11 раз признавался лучшим вратарем СССР.

Лев – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Он выиграл его в 1963-м.

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