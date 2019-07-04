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Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Игроки отбудут наказание в Белгородской области.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были осуждены по делу о двух драках в центре Москвы, отправлены в колонию.
Как сообщает «Интерфакс», вместе с игроками в колонию были этапированы оба их «сообщника» – Кирилл Кокорин (брат Александра) и Александр Протасовицкий. Молодые люди отбудут наказание в одной из колоний Белгородской области.
- В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водитедем ведущей Первого канала.
- Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.
Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»
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