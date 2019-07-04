«Локомотив» представил 3 комплекта новой формы, одна из них – под цвет пригородных электричек
Какую из этих красавиц купишь?
Московский «Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2018/19.
Домашняя форма выполнена в зеленых и красных цветах, к ней прилагаются зеленые шорты и красные гетры.
Гостевой комплект выполнен в бело-зеленых цветах.
А вот третья, резервная форма, получилась необычной: ее сшили в графитово-красных тонах, в которые раскрашено большинство пригородных электричек Московской железной дороги (МЖД).
- В чемпионате России-2018/19 «Локомотив» финишировал на второй строчке и квалифицировался в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Всего железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России, каждый раз – под руководством Юрия Семина.
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