Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, кто станет капитаном команды после ухода Дениса Глушакова.

«Выборов капитана не было. Их и не будет. Я буду сам назначать капитана», – цитирует 53-летнего Кононова «Спорт-Экспресс».

Глушаков покинул клуб после многочисленных скандалов с фанатами красно-белых и перешел в «Ахмат». Когда он не выходил на поле в некоторых матчах прошлого сезона, капитанскую повязку носил Георгий Джикия.

«Спартак» в сезоне-2018/19 занял пятое место.

Гендир «Уфы»: «Идет уфимец и показывает, что болеет за какой-то, нахрен, «Спартак». Смешно»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android