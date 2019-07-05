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Кононов: «Выборов не будет. Я сам назначу капитана»
Волевым решением.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, кто станет капитаном команды после ухода Дениса Глушакова.
«Выборов капитана не было. Их и не будет. Я буду сам назначать капитана», – цитирует 53-летнего Кононова «Спорт-Экспресс».
- Глушаков покинул клуб после многочисленных скандалов с фанатами красно-белых и перешел в «Ахмат». Когда он не выходил на поле в некоторых матчах прошлого сезона, капитанскую повязку носил Георгий Джикия.
- «Спартак» в сезоне-2018/19 занял пятое место.
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