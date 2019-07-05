Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба в большом интервью Sports.ru рассказал об игре за другие клубы и атмосфере в национальной команде.

Об игре за другие клубы

В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь – тебе хана. В «Зените» я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вести игру – были ситуации, когда если б я не двинулся влево или вправо, там бы не было наших игроков. Нам очень хотелось стать чемпионами, поэтому игроки положили все, чтобы завоевать титул. Мне было все равно, где играть – хотелось победить любой ценой.

В «Спартаке» все было жестче – например, есть Денисов, и ты играешь только по нему. Он побежал в сторону – я туда же. Он в носу ковыряется – я тоже. Он пошел в туалет – и я за ним.

Когда в «Амкаре» играл Дринчич, был ужас. Я его просто ненавидел – он получал мяч у правого защитника, делал диагональ левому защитнику, несся к нему на полной скорости, получал мяч и возвращал обратно правому. Когда возникали такие ситуации, я про себя думал: «Да когда это уже закончится? Да шлепни ты уже просто вперед, что ты делаешь?» И вот он так сам с собой играл, я с ним набегал кучу километров – просто катастрофа. В «Зените» я больше действую по зоне – соперник оказался там, я играю с ним.

О возрасте

Раньше я думал, что 30 лет – это все, старпер. А сейчас понимаю, что физически чувствую себя лучше, чем раньше, ментально – еще сильнее после чемпионата мира и чемпионства. Главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность, потому что тогда будут проблемы. Но вроде бы не маленький мальчик, прошел все, поэтому, наоборот: чувствую себя очень хорошо.

Я всегда хорошо бегал монотонно, могу это делать долго. Но все зависит от головы – если с ней все в порядке, технически, физически, тактически можно где-то добрать. Когда мне было 17-18 лет, пытался бегать по лестнице до седьмого этажа – считал, что так ноги будут быстрее. Но в целом я всегда был не медленным – понятно, что сейчас стал крупнее за счет мышц, вес поднялся, но бежал всегда.

Об игре за сборную России

Сейчас любой приезд в сборную – большая ответственность и приятное давление. Там я капитан и один из старожилов, поэтому вообще нет никаких сомнений. После чемпионата мира я понял, что такое сборная России, что это такое – играть за честь страны. Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать.

Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось.

В сезоне-2018/19 Дзюба выиграл с «Зенитом» чемпионат России.

После ЧМ-2018 Артем стал капитаном сборной.

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