«Зенит» заинтересовался испанским нападающим «Реала» Кристо Гонсалесом.

По информации Marca, на 21-летнего футболиста претендуют сразу несколько европейских клубов, включая пять испанских, немецкий «Айнтрахт» и бельгийский «Андерлехт». Гонсалесу хотелось бы остаться в Испании, но он не исключает других вариантов.

«Реал» планирует выручить за форварда как минимум 10 миллионов евро, а также договориться с его новым клубом об опции обратного выкупа или обеспечить процент с перепродажи.

В сезоне-2018/19 Гонсалес выступал за вторую команду «Реала» и забил 21 мяч.

Три раза он вышел в основе мадридцев в Кубке Испании и отметился голом.

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