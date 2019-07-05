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Marca: «Зенит» интересуется нападающим «Реала»
Расслабься, это не топ.
«Зенит» заинтересовался испанским нападающим «Реала» Кристо Гонсалесом.
По информации Marca, на 21-летнего футболиста претендуют сразу несколько европейских клубов, включая пять испанских, немецкий «Айнтрахт» и бельгийский «Андерлехт». Гонсалесу хотелось бы остаться в Испании, но он не исключает других вариантов.
«Реал» планирует выручить за форварда как минимум 10 миллионов евро, а также договориться с его новым клубом об опции обратного выкупа или обеспечить процент с перепродажи.
- В сезоне-2018/19 Гонсалес выступал за вторую команду «Реала» и забил 21 мяч.
- Три раза он вышел в основе мадридцев в Кубке Испании и отметился голом.
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