Getty Images
Жирков и Кержаков останутся в «Зените» еще на сезон
В «Тамбов» Юрий не поедет.
Петербургский «Зенит» объявил о продлении контрактов с двумя игроками – защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.
На официальном сайте сообщается, что футболисты пробудут в стане сине-бело-голубых как минимум до конца сезона-2019/20.
- 35-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он забил два мяча и отдал девять ассистов.
- Кержакову 32 года, он 20 раз выходил на поле в основе «Зенита».
Вырасти в семье водителя автобуса и выиграть Олимпиаду. Мощный бэкграунд первого новичка «Зенита»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте