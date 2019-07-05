Петербургский «Зенит» объявил о продлении контрактов с двумя игроками – защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.

На официальном сайте сообщается, что футболисты пробудут в стане сине-бело-голубых как минимум до конца сезона-2019/20.

35-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он забил два мяча и отдал девять ассистов.

Кержакову 32 года, он 20 раз выходил на поле в основе «Зенита».

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