В подводном музее одного из дайвинг-центров Анапы появилась скульптура, героями которой посетители объявили Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Скульптура была сделана не в честь Мамаева и Кокорина, это скульптура футболистов безымянных. Люди, которые погружаются, начали их величать «Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря». Мы подхватили тему, сделали эту табличку, установили ее на дне. И теперь она так называется. Позы у них такие... когда футболисты борются за мяч, рвутся, прорываются. Это придумал народ», – цитирует руководителя дайвинг-клуба «Р-Спорт».

В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

В июле 2019-го они этапированы в колонию в Белгородской области.

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