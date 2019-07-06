Трансфер Сутормина – выстрел по репутации «Зенита». Чемпионов заслуженно презирают за эту сделку

В конце марта я приехал на Крестовский и посмотрел один из самых удивительных весенних матчей. В первом тайме «Оренбург» пыжился изо всех сил и даже закатил «Зениту» гол, а во втором гости включили режим автопилота – казалось, они вообще не хотели увозить очки из Петербурга.

Их пассивность поражала: прессинг исчез, атаки стали предельно однообразными, а в защите все заканчивалось либо глупыми фолами, либо необъяснимыми ошибками (второй гол Азмуна – шедевр). В итоге «Зенит» легко воткнул три, а самым странным моментом матча стало зачехление Деспотовича. При счете 1:1 Владимир Федотов поменял опытного форварда на 20-летнего Артема Галаджана, который на тот момент забил нуль голов за сезон.

Артем Дзюба против «Оренбурга»Getty Images

Впрочем, абсурдность зенитовской победы почти не обсуждалась ни в медиа, ни в соцсетях: ну, бывает, андердоги подустали к концу матча и предсказуемо скисли. Тем более, нет никаких доказательств – даже подозрительную рокировку можно объяснить творческим поиском Федотова. Зато теперь все будет иначе – виноват эпический переезд Алексея Сутормина в Петербург.

В чем дело? Парень зажег в Оренбурге, должен был спокойно подписаться в «Зенит», но тут на горизонте всплыл «Рубин», который засыпал кэшем и самого Лешу, и его агента. Сутормин выбрал Казань, презентовался в соцсетях и даже дал духоподъемное интервью, но дальше произошла магия.

Выяснилось, что Алексей нужен Семаку любой ценой. Тогда Сергей, по версии казанского издания «БИЗНЕС Online», отправился к Миллеру, а тот решил вопрос на уровне президента Татарстана Рустама Минниханова. Тут же вскрылось, что «Рубин» и «Оренбург» еще не зарегистрировали ни трансфер, ни контракт Сутормина. Сделку отмотали назад: игрок временно вернулся в бывший клуб, но вот-вот получит джерси «Зенита». Причем почти с казанскими контрактными условиями – гениальная работа агентов.

Зачем было включать админресурс ради, мягко говоря, не самой яркой звезды РПЛ, – непонятно. Зачем было выставлять Сутормина клоуном, который сначала наболтал комплиментов Казани, а потом очутился в Питере, – тоже загадка. Но самое мерзкое в этой ситуации – потребительское отношение «Зенита» к «Оренбургу».

Не тайна, что у клубов один и тот же спонсор, но такое явное вмешивательство в чужую работу – конкретный беспредел. Андердогу фактически дали по шапке за то, что он провел трансфер в обход «Зенита» – сработала старая школьная формула «выйди и зайди нормально». Теперь Сутормин выглядит дешевой марионеткой, а «Оренбург» – бесправным питерским сателлитом, который всегда действует строго в интересах босса.

Московские фанаты уже пишут в соцсетях, что у «Зенита» в новом сезоне есть минимум 18 легких очков: с «Рубином», «Сочи» и «Оренбургом». И это не завистливый хейт, а вполне здравая аналитика. Правда, с одним нюансом: после «дела Сутормина» вырывать победы у коллег по «Газпрому» придется зубами. Потому что такие матчи, как весной 2019-го, неминуемо вызовут много вопросов, подозрений и осуждений.

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