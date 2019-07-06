Спартак объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Он, вероятно, продолжит карьеру в итальянской «Вероне».

Сальваторе может по праву считаться образцовым легионером: он выводил «Спартак» на поле с капитанской повязкой, отлично говорит по-русски. Кроме того, футболист тесно связал свою жизнь с нашей страной: женился на девушке из России, его дети родились в Москве. «Спартак» искренне благодарит Боккетти за годы, проведенные в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

32-летний футболист выступил с трогательным обращением в инстаграме.

«Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтоб не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное – семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но играть в майке «Спартака». Благодарю всех, с кем работал.

Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь ее болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Ромб всегда будет в моем сердце. Один за всех и все за одного!» – написал Боккетти.

Боккетти провел за «Спартак» 115 игр и забил пять мячей.

Он перешел к красно-белым из «Рубина» зимой 2013 года.

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