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«Хотелось, чтобы этот день не наступил никогда». Боккетти ушел из «Спартака»

«Хотелось, чтобы этот день не наступил никогда». Боккетти ушел из «Спартака»
Eurosport

34 мин. назад

Этот уход расстроит фанатов.

Спартак объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Он, вероятно, продолжит карьеру в итальянской «Вероне».

Сальваторе может по праву считаться образцовым легионером: он выводил «Спартак» на поле с капитанской повязкой, отлично говорит по-русски. Кроме того, футболист тесно связал свою жизнь с нашей страной: женился на девушке из России, его дети родились в Москве. «Спартак» искренне благодарит Боккетти за годы, проведенные в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

32-летний футболист выступил с трогательным обращением в инстаграме.

«Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтоб не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное – семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но играть в майке «Спартака». Благодарю всех, с кем работал.

Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь ее болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Ромб всегда будет в моем сердце. Один за всех и все за одного!» – написал Боккетти.

  • Боккетти провел за «Спартак» 115 игр и забил пять мячей.
  • Он перешел к красно-белым из «Рубина» зимой 2013 года.

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