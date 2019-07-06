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Агент Нойера: «Состав «Баварии» не соответствует амбициям Нойера»

Агент Нойера: «Состав «Баварии» не соответствует амбициям Нойера»
Eurosport

33 мин. назад

Один из символов «Мюнхена» может покинуть клуб.

Агент голкипера «Баварии» Мануэля Нойера Томас Крот заявил, что его клиент может продолжить карьеру в другом клубе.

«Нойер хочет выиграть Евро-2020 и снова стать победителем Лиги чемпионов. Он заточен на успех. У меня сложилось впечатление, что разрыв между командами из топ-4 АПЛ и «Баварией» уже очень большой. Состав мюнхенцев в настоящее время не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля.

Нойер снова будет блистать, когда увидит отдачу от «Баварии». Он не уйдет из футбола в 2021 году. Сейчас ему нужно принять решение о будущем. Продление контракта и завершение карьеры в «Баварии» – очевидный вариант, но не единственный», – цитирует Крота Suddeutsche Zeitung.

  • Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года.
  • В Мюнхене Мануэль выиграл 17 трофеев, в том числе семь чемпионских титулов.

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