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Агент Нойера: «Состав «Баварии» не соответствует амбициям Нойера»
Один из символов «Мюнхена» может покинуть клуб.
Агент голкипера «Баварии» Мануэля Нойера Томас Крот заявил, что его клиент может продолжить карьеру в другом клубе.
«Нойер хочет выиграть Евро-2020 и снова стать победителем Лиги чемпионов. Он заточен на успех. У меня сложилось впечатление, что разрыв между командами из топ-4 АПЛ и «Баварией» уже очень большой. Состав мюнхенцев в настоящее время не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля.
Нойер снова будет блистать, когда увидит отдачу от «Баварии». Он не уйдет из футбола в 2021 году. Сейчас ему нужно принять решение о будущем. Продление контракта и завершение карьеры в «Баварии» – очевидный вариант, но не единственный», – цитирует Крота Suddeutsche Zeitung.
- Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года.
- В Мюнхене Мануэль выиграл 17 трофеев, в том числе семь чемпионских титулов.
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