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«Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» просматривали Азмуна во время матча за Суперкубок

«Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» просматривали Азмуна во время матча за Суперкубок
Eurosport

2 ч. назад

Сейчас в «Зените» интересоваться больше некем.

Скауты «Ливерпуля» присутствовали на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

По информации «Советского спорта», они просматривали иранского нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна. Источник сообщает, что представители скаутского отдела мерсисайцев остались довольны игрой форварда.

  • Суперкубок достался «Локомотиву», матч закончился со счетом 3:2.
  • Азмун стал автором обоих мячей своей команды.

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