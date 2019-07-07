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«Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» просматривали Азмуна во время матча за Суперкубок
Сейчас в «Зените» интересоваться больше некем.
Скауты «Ливерпуля» присутствовали на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
По информации «Советского спорта», они просматривали иранского нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна. Источник сообщает, что представители скаутского отдела мерсисайцев остались довольны игрой форварда.
- Суперкубок достался «Локомотиву», матч закончился со счетом 3:2.
- Азмун стал автором обоих мячей своей команды.
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