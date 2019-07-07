Жена игрока «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, что любит характер своего мужа, несмотря на его негативные стороны.

«И они ждут прекрасного принца, вбив себе в голову этот дурацкий рекламный образ, который плодит неудачниц, будущих старых дев и мегер, потому что счастливыми-то их сделать может только мужчина, далекий от совершенства», – написала Мамаева в инстаграме.

С октября прошлого года Мамаев находился в СИЗО. 4 июля Павла этапировали в колонию. Игрок попал за решетку из-за двух драк в центре Москвы.

Слова, которые Алана опубликовала в инстаграме, – это цитата из романа Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года».

Ранее Мамаева обвинила Павла в изменах и составила 30 пунктов, при исполнении которых он загладит вину. Туда вошли ежемесячная проверка на полиграфе, смена сим-карты, уничтожение всех вещей, которые напоминали бы Алане об изменах, и другое.

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