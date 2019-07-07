Расставание Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» нельзя назвать полюбовным – об этом рассказал сам футболист, пообещав раскрыть новые подробности в следующем интервью.

«Ситуация неприятная была, не продлили контракт, там было много разногласий, и я думаю, что в течение пяти дней все все узнают, я расскажу. Потому что мне самому было неприятно. Я подумаю, как это сделать, как рассказать прессе. На Суперкубок меня никто из команды не позвал, а могли хотя бы позвать просто побыть с командой, ведь я был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче.

Никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они мне сделали билет. Я пришел и болею вместе с болельщиками. Они молодцы. Спасибо им за девять лет. У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в реально непростой ситуации, когда контракт закончился, и надо 2-3 месяца быть без контракта, искать, где проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь», – приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.

В составе московской команды Дмитрий выигрывал чемпионат России, а также трижды побеждал в Кубке России.

«Локомотив» представил 3 комплекта новой формы, одна из них – под цвет пригородных электричек

Качай приложение Eurosport для iOS или Android