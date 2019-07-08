Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «Р-Спорт» рассказал, как изменилось отношение молодого поколения к опытным футболистам.

– В моем детстве от меня требовали, что защитник должен защищать. Я и помыслить не мог, чтобы подключиться в атаку. Играли один в один. У меня был свой нападающий, за которым я ходил по пятам весь матч. Самое страшное – это если твой игрок забьет. Сейчас все это ушло. И один в один никто не играет, и от товарищей никто не получает в раздевалке. Более нежное поколение пришло в футбол. Которому мешают раскрыться те прелести, которые были у нас. Иногда этим ребятам из нежного поколения стоит дать разочек по голове, чтобы они поняли и осознали всю ответственность. Понятно, что это не ко всем относится, но больше половины нашей Премьер-лиги – именно такие.

– В общении «нежность» тоже проявляется?

– Да, уважения к старшим практически не осталось. В этом виновата как сама жизнь, так и сами старшие. Такие как я. Мы не переняли тех навыков воспитания, которые применялись к нам в свое время.

Федор Кудряшов, РоссияGetty Images

– То есть сегодня 18-летний пацан заходит в раздевалку и говорит вам «Федя, здарова!»?

– Все верно, не снимая наушников. Только в «Рубине» эта тенденция была сломана.

– Кем?

– Бердыевым.

– Как?

– Олег Кузьмин, заслуженный человек, выходил на поле и был одним из лучших. А в раздевалке он для всех был Кузей. Курбан Бекиевич как-то обратился к молодым и сказал: «Чтобы я больше не слышал, что вы зовете его «Кузя» или «Олег». Он достиг многого, он легенда. Чтобы обращались к нему по имени и отчеству! Вы должны уважать старшее поколение». Молодые задумались и стали прислушиваться не только к Олегу Александровичу, но и к другим старшим игрокам.

32-летний Кудряшов ушел из турецкого «Башакшехира» и пока не нашел новый клуб.

В составе сборной России Федор выступил на ЧМ-2018.

Кудряшов – о Евро-2020: «Минимум до полуфинала можем дойти»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android