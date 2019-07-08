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С 1992-го до Чалова-2019. Помнишь ли ты всех лучших бомбардиров чемпионата России?

С 1992-го до Чалова-2019. Помнишь ли ты всех лучших бомбардиров чемпионата России?
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Квизы

Тест для тех, кто родился не в нулевые.

Новый формат тестов на Eurosport.ru! Теперь вы сможете не только выбирать один из двух или нескольких вариантов, определять лучшее, но и вписывать свои ответы, чтобы проверить, насколько все же хороши в тех или иных видах спорта.

Первый на очереди – тест на знание всех бомбардиров чемпионата России. Вписывай варианты ответов на кириллице, и если они окажутся правильными, то высветятся в одной из строк. Не забывай, что время ограничено. Дерзай!