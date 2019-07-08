Квизы

Новый формат тестов на Eurosport.ru! Теперь вы сможете не только выбирать один из двух или нескольких вариантов, определять лучшее, но и вписывать свои ответы, чтобы проверить, насколько все же хороши в тех или иных видах спорта.

Первый на очереди – тест на знание всех бомбардиров чемпионата России. Вписывай варианты ответов на кириллице, и если они окажутся правильными, то высветятся в одной из строк. Не забывай, что время ограничено. Дерзай!

Лучший бомбардир чемпионата России сезона-2018/19 забил 15 мячей.

Новый турнир стартует в ближайший уикенд. 1-й тур пройдет с 12 по 15 июля.

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