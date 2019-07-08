«Зенит» официально объявил о трансфере 25-летнего полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на год.

Сутормин стал игроком «Рубина» 29 июня, после чего появилась информация о его переходе в «Зенит». В сезоне-2018/19 полузащитник выступал за «Оренбург», сыграв 31 матч, забив 9 мячей и сделав 2 голевые передачи.

Официальный твиттер «Рубина» подшутил над ситуацией с Суторминым, рассказав о его полуторанедельном пребывании в Казани: подписал контракт, дал первое интервью, сыграл первый контрольный матч и ушел.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял в РПЛ 11-е место, «Зенит» стал чемпионом России.

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