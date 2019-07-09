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«Спасибо за прекрасную неделю!» Сутормин с юмором попрощался с «Рубином»

«Спасибо за прекрасную неделю!» Сутормин с юмором попрощался с «Рубином»
Eurosport

22 мин. назад

А как еще относиться к этой ситуации?

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поблагодарил бывший клуб «Рубин», в котором провел целую неделю.

Казанцы опубликовали комментарий Сутормина к посту в соцсетях «Рубина»: «Спасибо за прекрасную неделю» и три смайла.

  • Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин» 29 июня, а уже 8 июля стал игроком «Зенита».
  • С питерским клубом Алексей подписал контракт на 3 года с возможностью пролонгации еще на год.
  • Сутормин в чемпионате России-2018/19 забил восемь мячей в 29 матчах.

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