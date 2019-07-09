Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назначил капитана московской команды и его ассистента на сезон-2019/20.

Капитанскую повязку получил защитник Георгий Джикия. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

Прежний капитан Денис Глушаков покинул клуб после многочисленных скандалов с фанатами красно-белых и перешел в «Ахмат». Когда он не выходил на поле в некоторых матчах прошлого сезона, капитанскую повязку носил Джикия.

«Спартак» в сезоне-2018/19 занял пятое место.

Джикия сыграл 26 матчей в рамках РПЛ-2018/19 и забил 2 мяча.

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