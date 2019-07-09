Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь обвинила бывшего форварда сборной России и ее конкурента на выборах Дмитрия Булыкина в подделке подписей.

«Первое серьезное нарушение при проверке подписей в 43 избирательном округе в Мосгордуму. В нарушение Избирательного кодекса Москвы подписи провластных кандидатов Булыкина и Соколова проверялись без извещения меня как кандидата. Сделано это было вчера.

При этом часть 9 статьи 37 ИК Москвы напрямую предписывает необходимость извещать кандидатов о проверке подписей. Причем не только собственных, но и других кандидатов. В нарушение этого избирком вчера тайно устроили проверку подписей провластных кандидатов. Я уверена, что сделано это намеренно для того, чтобы я не могла при проверке выявить фальсификацию, которая, считаю, есть в их подписных листах.

Я вела избирательную подписную кампанию целый месяц и точно знаю, что никаких реальных подписей жителей Арбата, Пресни и Хамовников ни Булыкин, ни Соколов реально собрать не могли. Они фактически не вели кампанию, а подписи их, полагаю, являются подделкой. Направляю жалобу в московский избирком. Буду требовать признать бездействие избиркома по 43 округу незаконным. Требовать пересчета подписей Соколова и Булыкина я могу при регистрации данных кандидатов. Данным правом я также обязательно воспользуюсь», – написала Соболь в фейсбуке.

Самовыдвиженцы для регистрации в качестве кандидата должны собрать не менее 5000 подписей.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Булыкин забил 7 голов в 15 матчах за сборную России. Он чемпион Голландии в составе «Аякса», трехкратный обладатель Кубка России с «Локомотивом».

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