Начиная с сезона-2019/20 за победу в российской Премьер-лиге будут вручать новый трофей.

«В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент. Особенность подобных структур в том, что, несмотря на визуальную легкость и воздушность, они очень прочные.

Примеры в архитектуре являются тому доказательством – Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл – только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом», – говорится на официальном сайте РПЛ.

Кроме того, с нового сезона победители чемпионата России получат новые медали.

РПЛ-2019/20 стартует 12 июля матчем «Арсенал» – «Динамо».

Победителем прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит».

В интернете появились фото официального мяча РПЛ-2019/20

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